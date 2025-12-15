Calcio Napoli Lukaku torna tra i convocati | azzurri verso la Supercoppa contro il Milan
Il belga rientra dopo l’infortunio di agosto: Conte recupera anche Lobotka, Gutierrez e Juan Jesus in vista della semifinale che il Calcio Napoli disputerà a Riyadh. Il Calcio Napoli ritroverà Romelu Lukaku tra i convocati per la Supercoppa Italiana, che prenderà il via giovedì 18 dicembre con la semifinale contro il Milan. A riportarlo è . 2anews.it
Conte ritrova Lukaku, ma niente Champions: ecco quando torna in campo con il Napoli - Big Rom torna a lavorare con la squadra a 4 mesi dall'infortunio, il tecnico azzurro recupera il suo pupillo nella rifinitura pre- tuttosport.com
