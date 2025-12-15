calcio la roma regola il como nel posticipo di a e accorcia sulle prime tre

Nell'ultimo match della quindicesima giornata di Serie A, la Roma batte 1-0 il Como, conquistando il decimo risultato positivo stagionale. La vittoria permette ai giallorossi di ridurre il divario dalle prime posizioni, avvicinandosi a Napoli e Inter, e mantenendo vive le speranze di un piazzamento di vertice nella classifica del campionato.

Nell’incontro di chiusura della quindicesima giornata del campionato di serie A la Roma supera 1-0 il Como, centra il decimo successo del suo torneo e accorcia le distanze sul trio di testa portandosi ad una sola lunghezza dal Napoli terzo e a tre dall’Inter capolista. I capitolini ritrovano il successo dopo due sconfitte consecutive patite contro i partenopei e con il Cagliari. A decidere le sorti del confronto dell’Olimpico è la stilettata in diagonale con cui, al quarto d’ora della ripresa, Wesley, servito dall’assist di Soulé, spedisce il pallone all’angolino senza concedere la minima possibilità di scampo a Butez. Oasport.it

