Calcio a 5 Opes Ferrutensile sgambetta la capolista Sidun
Nell’8° giornata del Girone Hurly Burly il Ferrutensile sgambetta la capolista Sidun, Cabassa protagonista: la sblocca su azione d’angolo, assist per il raddoppio di Govoni e 3-0. Metà ripresa scorre via veloce, poi nell’ultimo quarto di partita si registrano ben 10 gol: rigore di Bagnardi dell’1-3, ancora Cabassa 4-1, 2-4 di Coppola servito da Cioffi, 5-2 della new entry Stankovic, 3-5 di Morina, allungo ancora Ferrutensile con Govoni; Sidun che si fa sotto sul 5-6 con la conclusione di Cioffi e con Boarini dopo triangolazione con Bagnardi; 7-5 con la ripartenza 2 contro zero di Cabassa e Stankovic con ultimo tocco di quest’ultimo e definitivo 6-7 di Bagnardi. Sport.quotidiano.net
OPES Ferrara - CLUB BALCONE vs FERRUTENSILE - girone Hurly Burly (mar/giov)
