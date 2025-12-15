Calcio a 5 | Italia nel girone con la Spagna sulla strada verso gli Europei Femminili 2027
L’Italia di calcio a 5 si prepara per gli Europei Femminili 2027, in programma a Osijek dal 7 al 14 marzo. Dopo aver concluso la corsa ai Mondiali ai quarti di finale, le azzurre sono pronte a rinnovare l’impegno e affrontare il nuovo impegno internazionale, con la Spagna nel girone che rappresenta una delle sfide principali sulla strada verso il prestigioso torneo.
Dopo aver archiviato i Mondiali, con l’eliminazione ai quarti di finale, l’Italia del calcio a 5 guarda al prossimo grande torneo in agenda: gli Europei Femminili 2027, che si terranno a Osijek dal 7 al 14 marzo fra poco meno di un anno e mezzo. Per arrivare al massimo appuntamento continentale, a 8 formazioni in un format nuovo rispetto a quello delle Final Four del passato, le azzurre di Francesca Salvatore dovranno passare dall’Elite Round di qualificazione. Un girone nel quale sono state sorteggiate, Pool 3, che comprende la fortissima Spagna – terza agli ultimi Mondiali – a cui aggiungere altre due squadre: la vincente del Main Round (prima nel ranking delle qualificate) e la miglior seconda del Main Round. Oasport.it
