Calabria si racconta | Io sono super orgoglioso di aver fatto parte del Milan per così tanti anni Addio? La mia intenzione…
Calabria, ex calciatore del Milan, condivide il suo orgoglio per il percorso trascorso nel club rossonero. In un'intervista, esprime i sentimenti legati agli anni di militanza e riflette sul futuro, lasciando intravedere le sue intenzioni riguardo a un possibile addio. Un racconto di passione e di un legame profondo con il grande club di Milano.
Calabria, ex Milan, parla così: «Sono super orgoglioso di aver fatto parte del Milan per così tanti anni. Addio? La mia intenzione.» Davide Calabria, ex capitano e talento cresciuto nel vivaio rossonero, oggi in forza al Panathinaikos di Rafa Benítez dopo il passaggio al Bologna, si è raccontato come mai prima in un’intervista esclusiva a Rivista Undici, . Calcionews24.com
