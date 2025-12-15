Calabria, ex calciatore del Milan, condivide il suo orgoglio per il percorso trascorso nel club rossonero. In un'intervista, esprime i sentimenti legati agli anni di militanza e riflette sul futuro, lasciando intravedere le sue intenzioni riguardo a un possibile addio. Un racconto di passione e di un legame profondo con il grande club di Milano.

Calabria si racconta: «Io sono super orgoglioso di aver fatto parte del Milan per così tanti anni. Addio? La mia intenzione…»

Calabria, ex Milan, parla così: «Sono super orgoglioso di aver fatto parte del Milan per così tanti anni. Addio? La mia intenzione.» Davide Calabria, ex capitano e talento cresciuto nel vivaio rossonero, oggi in forza al Panathinaikos di Rafa Benítez dopo il passaggio al Bologna, si è raccontato come mai prima in un’intervista esclusiva a Rivista Undici, . Calcionews24.com

