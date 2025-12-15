Calabria | Addio al Milan? Non volevo avere a che fare con certa gente Ci ho rimesso

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Calabria, ex capitano del Milan ora al Panathinaikos, ha rilasciato un’intervista in cui ha commentato il suo addio ai rossoneri, esprimendo frustrazione e delusione. Le sue parole rivelano i motivi dietro la decisione e riflettono il suo stato d’animo dopo aver lasciato il club milanese.

calabria addio al milan non volevo avere a che fare con certa gente ci ho rimesso

© Pianetamilan.it - Calabria: “Addio al Milan? Non volevo avere a che fare con certa gente. Ci ho rimesso”

L'ex capitano del Milan Davide Calabria, ora al Panathinaikos, ha voluto rilasciare una lunga intervista dove ha parlato del suo addio: dichiarazioni forti da parte dell'ex capitano rossonero. Pianetamilan.it

Calabria in lacrime lascia il Milan: Mi mancherà tutto, amerò sempre il #Milan #shorts #calabria #

Video Calabria in lacrime lascia il Milan: Mi mancherà tutto, amerò sempre il #Milan #shorts #calabria #

Calabria racconta l'addio al Milan: "Quello che è successo lo sapete tutti anche se non lo dice nessuno" - Il terzino, che ora gioca al Panathinaikos di Rafa Benítez dopo una parentesi al Bologna, si apre come ... milannews.it

La triste fine di Calabria a 28 anni: da capitano del Milan a svincolato nel giro di sei mesi - Da capitano del Milan fino alla Coppa Italia col Bologna prima dell’addio. fanpage.it