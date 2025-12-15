Cagliari non solo Palestra | gli osservatori della Juve hanno studiato anche Caprile

Gli osservatori della Juventus hanno monitorato attentamente il giovane portiere del Cagliari, Elia Caprile, recentemente riscattato dal club rossoblù. Il talento, che ha attirato l’interesse dei bianconeri, è stato al centro di analisi e valutazioni da parte degli uomini mercato della Juventus, che continuano a seguirlo con attenzione.

La Juventus non molla Elia Caprile. Da quanto risulta, nelle ultime settimane gli scout bianconeri hanno osservato con grande attenzione il giovane portiere e Marco Palestra, di proprietà però dell'Atalanta. L'estremo difensore, ricordiamolo, è stato riscattato la scorsa estate per 8 milioni e da parte della società sarda c'è sempre stata la volontà di trattenere il giocatore, nonostante il pressing del Torino. La Juventus non è molto soddisfatta del rendimento di Di Gregorio e per questo sta scandagliando il mercato dei portieri.

