Cadono calcinacci chiuso un tratto di via Tribunali a Napoli

A Napoli, un tratto di via Tribunali è stato temporaneamente chiuso a causa di calcinacci caduti sulla strada. Le autorità hanno transennato l'area e sono intervenute sul posto per garantire la sicurezza dei passanti e valutare i lavori di messa in sicurezza dell'edificio.

