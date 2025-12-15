Cade sul marciapiede disconnesso e si rompe un gomito | Un pericolo per tutti Ha denunciato il Comune

La pavimentazione sconnessa di via Toledo rappresenta un serio rischio per pedoni e commercianti, con numerose cadute e incidenti. Un cittadino ha denunciato il Comune dopo essersi fratturato un gomito. La situazione, ormai critica, solleva preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e sulla manutenzione delle strade urbane.

Versa in pessime condizioni la pavimentazione di via Toledo. Cittadini e commercianti denunciano cadute continue, anche con gravi conseguenze. Pochi giorni fa una turista ha perso l'equilibrio sul marciapiede sconnesso e cadendo ha battuto la testa. Immediatamente soccorsa dai passanti ha trovato.