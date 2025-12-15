Cade la Statua della Libertà ma è brasiliana Il cedimento per il forte vento – Il video

Durante le recenti forti raffiche di vento a Guaíba, in Brasile, un monumento simile alla Statua della Libertà è crollato. L'incidente è stato ripreso in un video e ha attirato l'attenzione per la sua somiglianza con il celebre monumento statunitense, anche se si tratta di una statua brasiliana situata di fronte al negozio Havan.

Un monumento molto simile alla Statua della Libertà, situato di fronte al negozio Havan a Guaíba , nella regione metropolitana di Porto Alegre, in Brasile, è crollata durante le grosse raffiche di vento che hanno investito la zona nelle ultime ore. La notizia è stata confermata al G1 dal sindaco di Guaíba, Marcelo Maranata, che ha anche riferito che non ci sono stati feriti. Secondo quanto dichiarato dall'azienda, responsabile dell'impianto caduto «l'area è stata immediatamente isolata, seguendo tutti i protocolli di sicurezza, e una squadra dovrebbe iniziare a lavorare per rimuovere la struttura nelle prossime ore».