Nel campionato di Serie A, l'Inter approfitta delle difficoltà di Napoli e Milan, salendo in vetta con 33 punti. La corsa allo scudetto si rivela più incerta che mai, con le principali pretendenti che faticano a mantenere un ritmo costante. Un andamento che richiama i duelli di dieci anni fa, tra incertezze e sorprese.

© Ilfattoquotidiano.it - Cade il Napoli, frena il Milan: così l’Inter è in testa alla Serie A con “soli” 33 punti, come dieci anni fa

Ogni tanto date e numeri giocano a intrecciare presente e passato. Quest’anno in vetta alla Serie A si procede a rilento: nessuna delle pretendenti allo scudetto finora ha mostrato la solidità necessaria per tenere un passo costante. Tutte inciampino, a fasi alterne: questa domenica è toccato al Milan, frenato in casa dal Sassuolo, e al Napoli, caduto a Udine. Ne ha approfittato l’ Inter, tornata alla vittoria a Marassi con un 2 a 1 sofferto contro il Genoa. Oggi i nerazzurri si godono così la vetta della Serie A: ci erano già arrivati all’undicesima giornata, ma in coabitazione con la Roma. Ora invece la squadra di Chivu è in testa da sola con 33 punti. Ilfattoquotidiano.it

PULISIC che SHOW, ALLEGRI batte CONTE: Milan-Napoli 2-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Cade il Napoli a Udine, Milan frenato dal Sassuolo - Il Napoli cade a Udine sotto i colpi di un’ottima Udinese, il Milan non va oltre il pareggio contro il Sassuolo e la Fiorentina sprofonda ancora, perdendo lo ... altarimini.it

Serie A: doppio sorpasso a Milan e Napoli, l'Inter va in testa da sola - Per i nerazzurri è un doppio sorpasso perche' frena anche il Milan col Sassuolo e la classifica si sgrana: Inter 33, Milan 32 e Napoli 31. ansa.it