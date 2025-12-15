Cade dalla scala in azienda | operaio soccorso in codice rosso

Oggi, presso lo stabilimento Senini di Carpenedolo, si è verificato un incidente sul lavoro che ha coinvolto un operaio, caduto dalla scala. L'intervento dei soccorsi è stato immediato, e il lavoratore è stato trasportato in codice rosso. L'episodio solleva ancora una volta l'attenzione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, lunedì 15 dicembre, all'interno dello stabilimento Senini di Carpenedolo, azienda specializzata nella produzione di blocchi per murature, pavimentazioni, autobloccanti e cordoli. Secondo le prime informazioni, un operaio sarebbe caduto accidentalmente da una scala durante le attività lavorative.

