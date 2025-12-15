Cade dalla scala in azienda | operaio soccorso in codice rosso
Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nello stabilimento Senini di Carpenedolo, con un operaio che è caduto dalla scala. L'intervento dei soccorsi è stato immediato e l'uomo è stato trasportato in codice rosso. L'episodio ha suscitato preoccupazione all’interno dell’azienda e tra i presenti.
Infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, lunedì 15 dicembre, all’interno dello stabilimento Senini di Carpenedolo, azienda specializzata nella produzione di blocchi per murature, pavimentazioni, autobloccanti e cordoli.Secondo le prime informazioni, un operaio sarebbe caduto accidentalmente. Bresciatoday.it
