Cade dalla scala in azienda | operaio soccorso in codice rosso

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nello stabilimento Senini di Carpenedolo, con un operaio che è caduto dalla scala. L'intervento dei soccorsi è stato immediato e l'uomo è stato trasportato in codice rosso. L'episodio ha suscitato preoccupazione all’interno dell’azienda e tra i presenti.

