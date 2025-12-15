Cade dalla scala in azienda | operaio soccorso in codice rosso

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nello stabilimento Senini di Carpenedolo, con un operaio che è caduto dalla scala. L'intervento dei soccorsi è stato immediato e l'uomo è stato trasportato in codice rosso. L'episodio ha suscitato preoccupazione all’interno dell’azienda e tra i presenti.

cade dalla scala in azienda operaio soccorso in codice rosso

Infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, lunedì 15 dicembre, all’interno dello stabilimento Senini di Carpenedolo, azienda specializzata nella produzione di blocchi per murature, pavimentazioni, autobloccanti e cordoli.Secondo le prime informazioni, un operaio sarebbe caduto accidentalmente. Bresciatoday.it

