Cadavere trovato in un baule a Campi Bisenzio i familiari | Sta dormendo

Un cadavere è stato rinvenuto in un baule a Campi Bisenzio, nella periferia fiorentina, suscitando sconcerto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento in una villetta della periferia fiorentina. Una vicenda segnata da isolamento e disagio, che secondo i primi riscontri andava avanti da tempo. Serviranno ulteriori accertamenti medico-legali per chiarire cause e data esatta del decesso di Lorenzo Paolieri, 32 anni, i cui resti in avanzato stato di decomposizione sono stati scoperti sabato 13 dicembre all’interno di un baule di legno in una villetta bifamiliare a Sant’Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Il ritrovamento è avvenuto durante un’ispezione della polizia locale, intervenuta dopo una segnalazione. Dayitalianews.com

Sigilli sulla casa di Campi Bisenzio dove è stato trovato un cadavere nel baule. La famiglia viveva senza luce e gas - I due fratelli del orto sono stati presi in carico dai servizi sanitari e trasferiti in una struttura residenziale protetta. ilfattoquotidiano.it