Caccia all’affare ci siamo | i saldi invernali stanno per accendere la Calabria

I saldi invernali 2026 stanno per partire in tutta Italia, e la Calabria si prepara ad accogliere questa importante occasione di shopping. Con l’attesa in aumento e la data ufficiale prevista per il 3 gennaio, i commercianti e i consumatori sono pronti a vivere un nuovo momento di opportunità e convenienza nel settore del commercio al dettaglio.

La macchina dei saldi invernali 2026 è pronta a partire e, anche in Calabria, cresce l'attesa per uno degli appuntamenti più importanti del commercio al dettaglio, sebbene la data non sia stata ancora ufficializzata dalla regione, il calendario nazionale indica il 3 gennaio come data di. Al via i saldi invernali: 307 euro a famiglia per la caccia all'affare - le vendite di fine stagione inizieranno in Valle D'Aosta, per poi partire sabato 4 gennaio in tutta Italia. Saldi, al via in tutto il Lazio: è caccia all'affare per il 69% dei romani. Quando iniziano e cosa compreranno i consumatori - Il 52,3 per cento dei consumatori attende i prossimi saldi per acquistare articoli ai quali stava pensando da tempo Da sabato 4 gennaio partono i saldi invernali a Roma e nel Lazio e con loro scatta ...