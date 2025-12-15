Cabal mostra orgoglioso la maglia di Bernardeschi perché la voleva a tutti i costi

Juan Cabal, protagonista della vittoria della Juve con il suo gol decisivo, mostra con orgoglio la maglia di Bernardeschi, desiderata ardentemente. La notte si arricchisce di emozioni con una dedica speciale al figlio e un regalo ricercato da tempo dall’attaccante. Un momento di grande soddisfazione per il match-winner, che celebra così una serata indimenticabile.

