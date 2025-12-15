Cabal mostra orgoglioso la maglia di Bernardeschi perché la voleva a tutti i costi
Juan Cabal, protagonista della vittoria della Juve con il suo gol decisivo, mostra con orgoglio la maglia di Bernardeschi, desiderata ardentemente. La notte si arricchisce di emozioni con una dedica speciale al figlio e un regalo ricercato da tempo dall’attaccante. Un momento di grande soddisfazione per il match-winner, che celebra così una serata indimenticabile.
Juan Cabal, match-winner della Juve, si gode la notte perfetta: gol decisivo, dedica al figlio e il regalo speciale di Bernardeschi che inseguiva da tempo. Fanpage.it
SPALLETTI: KOOP può fare il REGISTA! RECUPERATI CABAL e KELLY
Marco #Palestra continua a mettersi in mostra con il Cagliari e conferma di essere un obiettivo concreto per la #Juventus. Il terzino, in prestito dall’Atalanta, era già finito nel radar bianconero la scorsa estate, ma allora il club bergamasco aveva fissato una v - facebook.com facebook