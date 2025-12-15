Cabal-gol così è vera Juve Un colpaccio a Bologna Spalletti scatto e sorrisi

La Juventus di Luciano Spalletti si mostra inaspettatamente convincente nella serata a Bologna, ottenendo un risultato importante contro una squadra in forma. La partita segna l'inizio di una nuova fase per i bianconeri, che dimostrano determinazione e carattere in un contesto difficile e competitivo.

La prima vera Juventus di Luciano Spalletti si palesa nella serata in cui meno te l’aspetti. A Bologna, contro la squadra di Vincenzo Italiano che a questo duello Champions si presentava davanti, in classifica e forse persino nei pronostici. E, invece, vincono i bianconeri che piazzano il sorpasso al quinto posto (26 punti a 25), con una prova autorevole, di muscoli e qualità: in vecchio stile, appunto. La decide nella forma un colpo di testa di Cabal al 19’ della ripresa, ma nella sostanza a fare la differenza nel big match del Dall’Ara è la superiorità espressa dai bianconeri in tutte le zone di campo. Sport.quotidiano.net

