Butti | Qualità dato e Ia per ricerca diagnosi e telemedicina

Durante un evento a Roma, Butti ha sottolineato l'importanza della qualità dei dati e dell'intelligenza artificiale per avanzare nella ricerca, nelle diagnosi e nella telemedicina, evidenziando il ruolo cruciale di queste tecnologie nel miglioramento delle cure e nell'efficienza delle apparecchiature elettromedicali.

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - "La qualità del dato è fondamentale per la ricerca farmaceutica e farmacologica: permette, attraverso l'intelligenza artificiale, di velocizzare le diagnosi, individuare meglio le terapie, ragionare sulle apparecchiature elettromedicali che quotidianamente vengono impiegate per la cura delle persone e ci consente di lanciare, in via definitiva, la cosiddetta teleassistenza e la telemedicina territoriale. E' essenziale però che quel dato venga valorizzato nel modo migliore e utilizzato solo per finalità legate alla diagnosi, alla terapia o alla ricerca". Così Alessio Butti, senatore e sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione, partecipando oggi all'evento 'Health Data Revolution' organizzato e presentato da Federated Innovation @Mind in collaborazione con Bracco a Milano, sottolinea che "il Governo sta lavorando per qualificare meglio il rapporto tra privato e pubblico, perché solo attraverso questa simbiosi si possono sfruttare le leve innovative legate al dato". Iltempo.it

