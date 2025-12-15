© Feedpress.me - Business del caro estinto al Policlinico di Palermo, 15 richieste di arresto

Il rilascio delle salme, al Policlinico di Palermo, era diventato un business. Lo ha scoperto la Procura, coordinata da Maurizio de Lucia, che ha chiesto l’arresto di 15 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere, corruzione e concussione. Tra gli indagati operatori della camera mortuaria dell’ospedale e titolari di imprese funebri e loro dipendenti. La richiesta dei pm è stata. Feedpress.me

Business del caro estinto a Palermo, accertati 49 casi di corruzione - Sono almeno 49 i casi di corruzione scoperti in poco più di un anno di indagine dalla Procura di Palermo nell'ambito di una inchiesta su un business messo su da alcuni operatori della camera mortuaria ... ansa.it