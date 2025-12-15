Business del caro estinto al Policlinico di Palermo 15 richieste di arresto
Il rilascio delle salme, al Policlinico di Palermo, era diventato un business. Lo ha scoperto la Procura, coordinata da Maurizio de Lucia, che ha chiesto l’arresto di 15 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere, corruzione e concussione. Tra gli indagati operatori della camera mortuaria dell’ospedale e titolari di imprese funebri e loro dipendenti. La richiesta dei pm è stata. Feedpress.me
EMILIA-ROMAGNA: Smantellato il cartello delle agenzie funebri | VIDEO
Business del caro estinto a Palermo, accertati 49 casi di corruzione - Sono almeno 49 i casi di corruzione scoperti in poco più di un anno di indagine dalla Procura di Palermo nell'ambito di una inchiesta su un business messo su da alcuni operatori della camera mortuaria ... ansa.it
Il business del caro estinto a Palermo: scoperti 49 casi di corruzione - Sono 49 i casi di corruzione accertati dagli investigatori e 15 le richieste di arresto. meridionews.it
Il rilascio delle salme, al Policlinico di Palermo, era diventato un business. Lo ha scoperto la Procura che ha chiesto 15 arresti x.com
Aerei, nasce Etna Sky, la low-cost contro il caro voli. Nel 2027 rotte in Europa, Usa e Canada. - facebook.com facebook