Buonopane a Fico e De Felice | Fermare subito l’aumento delle tariffe dell’acqua

Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha scritto una lettera aperta ai vertici regionali e di Alto Calore Servizi per chiedere di interrompere immediatamente l’aumento delle tariffe dell’acqua, evidenziando l’urgenza di tutelare le famiglie e le imprese locali da ulteriori rincari.

Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha inviato una lettera aperta al presidente della Giunta Regionale, Roberto Fico e all'amministratore di Alto Calore Servizi, Alfonsina De Felice, per sollecitare il blocco dell'aumento della tariffa idrica.Di seguito, il testo della lettera.

