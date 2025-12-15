Buone occasioni ma nessuna rete Pari nella nebbia Mazzola primo punto con Pezzatini

In un match caratterizzato dalla nebbia e da poche occasioni, Castiglioneese e Mazzola si sono divise la posta in palio, terminando 0-0. Le squadre hanno mostrato equilibrio e determinazione, senza riuscire a trovare la rete. Ecco i dettagli della sfida, con le formazioni e i cambi effettuati durante l’incontro.

CASTIGLIONESE 0 MAZZOLA 0 CASTIGLIONESE: Balli, Scichilone (69’ Parisi-88’ Palazzi), Viciani, Menci, Menchetti, Grifoni, Berneschi, Minocci, Tenti, Tavanti (69’ Mannarini), Ligi (85’ Edoziogor). Panchina: Ceccarelli, Gori, Gasparri, Arioni Recidivi, Celli. Allenatore Cardinali. MAZZOLA: Chiarugi, Bonechi, Gianassi (78’ Turillazzi), Zanaj, Saitta, Campatelli, Rocchetti, Camilli, Cioni, Discepolo, Scardigli (78’ Bruni). Panchina: Ciupi, Pagliai, Ghiozzi, Pasqualetti, Reka, Capezzuoli, Puppato, Zizzo. Allenatore Pezzatini. Arbitro: Fatticcioni di Carrara (Andreano-Ballarono). Ammoniti: Minocci, Camilli, Saitta, Zanaj. Sport.quotidiano.net

