Buone occasioni ma nessuna rete Pari nella nebbia Mazzola primo punto con Pezzatini

In un match caratterizzato dalla nebbia e da poche occasioni, Castiglioneese e Mazzola si sono divise la posta in palio, terminando 0-0. Le squadre hanno mostrato equilibrio e determinazione, senza riuscire a trovare la rete. Ecco i dettagli della sfida, con le formazioni e i cambi effettuati durante l’incontro.

© Sport.quotidiano.net - Buone occasioni ma nessuna rete. Pari nella nebbia. Mazzola, primo punto con Pezzatini CASTIGLIONESE 0 MAZZOLA 0 CASTIGLIONESE: Balli, Scichilone (69’ Parisi-88’ Palazzi), Viciani, Menci, Menchetti, Grifoni, Berneschi, Minocci, Tenti, Tavanti (69’ Mannarini), Ligi (85’ Edoziogor). Panchina: Ceccarelli, Gori, Gasparri, Arioni Recidivi, Celli. Allenatore Cardinali. MAZZOLA: Chiarugi, Bonechi, Gianassi (78’ Turillazzi), Zanaj, Saitta, Campatelli, Rocchetti, Camilli, Cioni, Discepolo, Scardigli (78’ Bruni). Panchina: Ciupi, Pagliai, Ghiozzi, Pasqualetti, Reka, Capezzuoli, Puppato, Zizzo. Allenatore Pezzatini. Arbitro: Fatticcioni di Carrara (Andreano-Ballarono). Ammoniti: Minocci, Camilli, Saitta, Zanaj. Sport.quotidiano.net Non vuoi pagare Internet fisso? In casa non hai la fibra? Usa FritzBox 6850 5G Atalanta, la Dea delle occasioni sprecate. Ma adesso è tornato Ademola... - Buone notizie dall’infermeria, nessuna lesione per De Roon Bergamo, 30 ottobre – All’Atalanta manca ... ilgiorno.it Buone pratiche, si entra nella Rete delle Città sane - Monza entrerà a far parte della rete italiana “Città sane“ dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità). ilgiorno.it HT | Buone occasioni per noi, ma manca la finalizzazione sotto porta Un altro sforzo #AngriSantaMaria #ForzaSantaMariaSempre - facebook.com facebook