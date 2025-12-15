Buona la prima per il Festival del Sociale a Vasto la manifestazione che promuove inclusione e solidarietà FOTO

Il Festival del Sociale a Vasto apre con successo la sua prima edizione, mettendo in luce l'impegno delle realtà associative locali. La manifestazione si propone di promuovere inclusione e solidarietà, riflettendo la forte radicazione del tessuto sociale della città e la capacità di trasformare i bisogni della comunità in azioni concrete.

Vasto si distingue per la qualità del suo associazionismo, composto da realtà profondamente radicate nel territorio, capaci di leggere con attenzione i bisogni della comunità e di trasformarli in azioni concrete. Un patrimonio umano e sociale di grande valore, che opera quotidianamente accanto. Chietitoday.it

