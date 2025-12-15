Buon compleanno Chiara Basso Raina Kabaivanska Red Ronnie

Oggi celebriamo il compleanno di numerose personalità di talento e talento, tra artisti, musicisti, giornalisti e sportivi. Un'occasione per augurare a tutti loro felicità e successo, riconoscendo il contributo che hanno dato nel loro settore e nella vita di molte persone. Buon compleanno a chi rende speciale ogni giorno con la propria passione e dedizione.

© Romadailynews.it - Buon compleanno Chiara Basso, Raina Kabaivanska, Red Ronnie Buon compleanno Raina Kabaivanska, Chiara Basso, Red Ronnie, Antonio Marotta, Marco Messeri, Luca Sofri, Alfredo Bazoli, Valentina Esposito, Andrea Occhini, Giorgia Sottana, Tatiana Bonetti.. Oggi 15 dicembre compiono gli anni: Chiara Basso, giornalista; Raina Kabaivanska, soprano; Natalino de Rossi, ex calciatore; Maria Lenti, politica, poetessa; Bruno Gioia, ex calciatore; Lorenzo Piretto, arcivescovo; Alberto Zorzoli, politico; Anna Teresa Eugeni, attrice, doppiatrice; Silvano Boroli, politico, imprenditore; Massimo di Domenico, ex tennista; Flavio Ermini, poeta, saggista; Antonio Marotta, politico; Marco Mattolini, regista, sceneggiatore; Fausto Inselvini, ex calciatore, allenatore; Marco Messeri, attore; Red Ronnie (Gabriele Ansaloni), conduttore tv; Gabriele Geretto, allenatore di calcio; Guido Guglieminetti, bassista, compositore; Lorenzo Signorini, organista, compositore. Romadailynews.it Tanti Auguri Chiara - Buon compleanno - Happy Birthday Chiara Ferragni compie 37 anni (senza gli auguri di Fedez): «Inizio questo nuovo capitolo della mia vita mentre pochi cercano di ferirmi» - Chiara Ferragni compie oggi 37 anni e su Instragram ha scelto di condividere uno scatto insieme a ... ilgazzettino.it Fedez, Pomeriggio 5 gli chiede di fare gli auguri di compleanno a Chiara Ferragni: la reazione sorprende tutti - Chiara Ferragni compie 37 anni, la reazione di Fedez intercettato da Pomeriggio Cinque quando l'inviato gli chiede di fare gli auguri di buon compleanno all'ormai ex moglie soprende tutti. ilgazzettino.it Buon compleanno a uno dei miei migliori amici di sempre! - facebook.com facebook Tanti auguri Chico: buon compleanno juve.it/AuguriChico141… x.com