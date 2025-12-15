© Napolitoday.it - “BUMERANG - La nuova indagine del commissario Del Gaudio”, di Daniele Sanzone, non è solo un avvincente racconto noir

Daniele Sanzone ha un legame profondo e indissolubile con il suo quartiere d’origine, Scampia. Non solo perché non lo ha mai lasciato, ma anche perché riesce a percepire la sua vita, i suoi umori, le sue speranze e le sue disgrazie, i sogni e le disillusioni. Scampia è la sua fonte di ispirazione. Napolitoday.it

Daniele Sanzone: Bumerang. La nuova indagine del commissario Del Gaudio - La Nave di Teseo

Daniele Sanzoni presenta il romanzo Bumerang: la nuova indagine del commissario Del Gaudio - 00 la libreria Rizzoli in galleria Vittorio Emanuele II a Milano ospita Daniele Sanzoni, autore e voce della rock band ‘A67, che presenta il romanzo Bumerang: la ... mentelocale.it