Bufera sugli arbitri il presidente Zappi deferito al Tribunale Figc | la strana inchiesta e le ombre di una manovra politica

© Ilfattoquotidiano.it - Bufera sugli arbitri, il presidente Zappi deferito al Tribunale Figc: la strana inchiesta e le ombre di una manovra politica Puntuale come aveva previsto Il Fatto, è arrivato prima di Natale il deferimento per il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi: il n.1 dei fischietti è accusato dalla Procura federale di presunte pressioni legate al cambio degli organi tecnici di Serie C e Serie D. Un’inchiesta ad orologeria dietro cui, oltre ad una certa ingenuità del diretto interessato e le solite faide intestine all’ Aia, sembra nascondersi l’ennesima manovra politica per mettere le mani sulla classe arbitrale italiana. Dopo essere stato eletto, per far posto a Orsato e Braschi – due grandi ex arbitri, che lui appena eletto voleva coinvolgere nel suo nuovo progetto alla guida dell’Aia – Zappi ha “suggerito” ai dirigenti in carica ( Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi ) di dimettersi, prospettando loro soluzioni alternative. Ilfattoquotidiano.it CAOS AIA – Indagine shock su Zappi e Orsato | Rischio commissariamento dell’arbitri italiani AIA nella bufera, Zappi deferito dalla Procura FIGC: il messaggio del presidente agli arbitri - La notizia è stata resa nota dallo stesso Zappi attraverso una comunicazione ufficiale pubblicata sul sito dell’AIA e indirizzata a tutti gli associati. ilovepalermocalcio.com

