Brucia l' auto di una casalinga e di un bracciante agricolo | è mistero sulle cause

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio ha distrutto due veicoli, una Volkswagen Golf di una casalinga sessantenne e un'auto di un bracciante agricolo trentenne. Le cause dell'incendio rimangono ancora da chiarire, generando mistero e preoccupazione nella comunità. Indagini in corso per stabilire le dinamiche e le eventuali responsabilità dell'accaduto.

brucia l auto di una casalinga e di un bracciante agricolo 232 mistero sulle cause

© Agrigentonotizie.it - Brucia l'auto di una casalinga e di un bracciante agricolo: è mistero sulle cause

Brucia l'auto, una Volkswagen Golf, di proprietà di una casalinga sessantenne e un bracciante agricolo trentenne. È accaduto nella notte fra sabato e ieri, in via Michelangelo Caravaggio, a Palma di Montechiaro. Ad accorrere sul posto, dopo aver ricevuto la segnalazione, sono stati i vigili del. Agrigentonotizie.it

No, non imitate, non vi conviene ?? ????? #bruciare #fuoco #faro #auto #fiamme #brucia #annerito #ole

Video No, non imitate, non vi conviene ?? ????? #bruciare #fuoco #faro #auto #fiamme #brucia #annerito #ole