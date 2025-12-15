Brucia l' auto di una casalinga e di un bracciante agricolo | è mistero sulle cause

Un incendio ha distrutto due veicoli, una Volkswagen Golf di una casalinga sessantenne e un'auto di un bracciante agricolo trentenne. Le cause dell'incendio rimangono ancora da chiarire, generando mistero e preoccupazione nella comunità. Indagini in corso per stabilire le dinamiche e le eventuali responsabilità dell'accaduto.

Ad accorrere sul posto, dopo aver ricevuto la segnalazione, sono stati i vigili del.