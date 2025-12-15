Brucia il tetto della palazzina Piano inagibile

Un incendio di vasta portata ha interessato una palazzina di due piani a Rivolta d'Adda, Cremona. Le fiamme hanno comportato l'inagibilità dell'edificio, con circa metà del tetto distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Crema, Treviglio e Gorgonzola per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area.

© Ilgiorno.it - Brucia il tetto della palazzina. Piano inagibile RIVOLTA D'ADDA (Cremona) Intervento dei vigili del fuoco di Crema, Treviglio e Gorgonzola per spegnere un virulento incendio che ha distrutto circa metà del tetto di una palazzina di due piani. Pochi minuti dopo la mezzanotte allarme per le fiamme che uscivano dal tetto di una casa abitata dai genitori al pianoterra e dalla figlia al rialzato, in via Franziche. Le fiamme, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di Crema, i primi ad accorrere in soccorso, sono state originate dal malfunzionamento del condotto fumario di una stufa a pellets situata al piano superiore e accesa per riscaldare l'ambiente.

