Broccoletto di Custoza | presentato il calendario 2026 tra gusto territorio e tradizione

Il Broccoletto di Custoza protagonista di un calendario 2026 ricco di eventi, presentato il 10 dicembre a Sommacampagna. Tra gusto, territorio e tradizione, il programma trasformerà la città in un palcoscenico di cultura e sapori, celebrando questa eccellenza locale e coinvolgendo la comunità in un percorso tra gastronomia e identità territoriale.

È stato presentato mercoledì 10 dicembre, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, il ricco programma di eventi dedicati al Broccoletto di Custoza, che accompagneranno l'inizio del nuovo anno trasformando Sommacampagna in un palcoscenico diffuso di sapori e cultura. Alla conferenza erano presenti.