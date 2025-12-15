Cristian Brocchi analizza le prestazioni di Lautaro Martinez, definendolo un giocatore di alto livello. Tuttavia, l’ex centrocampista evidenzia che il talento argentino si distingue meno rispetto ad altri tre calciatori di spicco. L’intervista offre un approfondimento sulle valutazioni di Brocchi riguardo all’Inter e ai suoi protagonisti.

© Internews24.com - Brocchi su Lautaro: «Per me è un top, ma è inferiore a questi tre calciatori»

Inter News 24 L’ex centrocampista Cristian Brocchi ha parlato dell’Inter, soffermandosi su Lautaro Martinez. Per lui il capitano nerazzurro è inferiore a questi tre calciatori. Cristian Brocchi ha parlato a Dazn dell’Inter e di Lautaro Martinez. Vediamo le sue dichiarazioni. SU LAUTARO – «A me Lautaro piace tantissimo perché è un leader, è un giocatore meraviglioso. Ma lo metto un pelino sotto a Kane, Haaland e Mbappé perché loro hanno inciso per tanto tempo in Champions e hanno un peso specifico notevole. Ma parliamo di top eh, e lui è un top: ma lo metto un pelino sotto» SULL’INTER – «E’ vero che l’Inter ha perso tanti scontri diretti, ma quanti ne ha giocati male? Le altre hanno perso punti in partite in cui non hanno dominato o giocato meglio dell’avversario: invece l’Inter spesso negli scontri diretti ha giocato molto meglio. Internews24.com

Brocchi: “Lautaro un top, ma lo metto un pelino sotto a Kane, Haaland e Mbappé perché…” - Cristian Brocchi, ex calciatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Genoa ... msn.com