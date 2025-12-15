Brini Filo di Paglia e Ferranti | ecco i vincitori del Premio Eleiva Cortonensis 2025

Il Premio Eleiva Cortonensis 2025 celebra le eccellenze artistiche e culturali della regione. Quest'anno, i riconoscimenti sono stati assegnati a Brini, Filo di Paglia e Ferranti, che si sono distinti per il loro contributo innovativo e originale nel panorama locale. La cerimonia di premiazione si è svolta ad Arezzo il 15 dicembre 2025.

© Lanazione.it - Brini, Filo di Paglia e Ferranti: ecco i vincitori del Premio Eleiva Cortonensis 2025 Arezzo, 15 dicembre 2025 – . Cerimonia conclusiva nella Sala del Consiglio comunale, una festa per tutti i produttori Si è conclusa in bellezza l’edizione 2025 d i Eleiva Cortonensis, la manifestazione che promuove l’olio extra vergine d’oliva cortonese e i suoi produttori, amatoriali e professionali. Al termine dell’appuntamento di questa domenica 14 dicembre sono stati premiati proprio questi ultimi, i cui prodotti sono stati vagliati da una giuria presieduta dal professor Francesco Mazzarella, presidente dell’Oleo Accademia Eleiva Cortonensis. Lanazione.it Brini, Filo di Paglia e Ferranti: ecco i vincitori del Premio Eleiva Cortonensis 2025 Brini, Filo di Paglia e Ferranti: ecco i vincitori del Premio Eleiva Cortonensis 2025 - Il premio per il miglior olio tipico è andato a Raffaello Brini, per l’equilibrio primo posto alla società agricola Filo di paglia, secondo per Francesca Panichi e terzo per la società agricola ... arezzonotizie.it

Indecente la sinistra che solidarizza con l'imam filo Hamas espulso per motivi di sicurezza nazionale. Inaccettabile che Pd & compagni siano dalla parte degli estremisti islamisti. - facebook.com facebook