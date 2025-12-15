Brindisi turismo e futuro | visioni e proposte per lo sviluppo turistico della città

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Brindisi Turismo e Futuro” è un evento promosso da Attiva Brindisi, volto a esplorare visioni e proposte per il rilancio del settore turistico cittadino. Un’occasione di confronto tra cittadini, operatori e istituzioni per individuare strategie innovative e opportunità di crescita, puntando a valorizzare le risorse e il patrimonio di Brindisi.

brindisi turismo e futuro visioni e proposte per lo sviluppo turistico della citt224

© Brindisireport.it - “Brindisi turismo e futuro”: visioni e proposte per lo sviluppo turistico della città

BRINDISI - Attiva Brindisi presenta “Brindisi Turismo e Futuro”, un appuntamento pubblico di confronto e approfondimento dedicato alle strategie e alle opportunità di sviluppo turistico della città.L’evento intende aprire il confronto tra istituzioni, esperti e operatori del settore per. Brindisireport.it

Poltu Quatu Destination 2025 Un viaggio tra bellezza, visione e rinascita????Il 12 luglio 2025

Video Poltu Quatu Destination 2025 Un viaggio tra bellezza, visione e rinascita????Il 12 luglio 2025