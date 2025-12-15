Brindisi colpo alla Scu | 13 arresti nel mirino il clan Pasimeni-Vitale-Vicentino

Nelle ultime operazioni, i carabinieri di Brindisi hanno eseguito 13 arresti e una misura cautelare nei confronti di affiliati al clan Pasimeni-Vitale-Vicentino della Sacra corona unita. Le accuse includevano estorsione, usura, associazione mafiosa e truffa ai danni dello Stato, con l’obiettivo di smantellare un'organizzazione radicata a Mesagne e nelle province di Lecce e Chieti.

Estorsione, usura, associazione mafiosa e truffa ai danni dello Stato. Sono alcune delle accuse con le quali il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce Alberto Maritati ha emesso 13 arresti in carcere e un’altra misura di custodia cautelare, eseguite dai carabinieri di Brindisi nella stessa provincia e in quelle di Lecce e Chieti, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti affiliati al clan della Sacra corona unita “Pasimeni-Vitale-Vicentino”, egemone nella città di Mesagne, dove l’associazione mafiosa pugliese affonda le sue radici. Nell’inchiesta della pm antimafia di Lecce, Carmen Ruggiero, sono contestati, a vario titolo, anche i reati di concorso esterno, lesioni personali, detenzione d’armi da sparo e associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Ilfattoquotidiano.it

Blitz della Dda tra Brindisi e Lecce: decapitate le frange mesagnesi e torresi della Scu, 14 in carcere TUTTI I NOMI - Sequestro preventivo inoltre dell'immobile e dell'attività commerciale considerata la base logistica dell’organizzazione mafiosa (il tutto per un valore stimato di 600mila euro) ... lagazzettadelmezzogiorno.it