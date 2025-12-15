© Ilfattoquotidiano.it - Brescia, l’imprenditore Giorgio Oliva ci ricasca: con l’elicottero sulla pista da sci per la seconda volta in 8 mesi

Atterra con il suo elicottero sulla neve senza autorizzazione, indossa gli sci ai piedi e comincia una discesa sulle piste come se nulla fosse. Otto mesi fa in Trentino, sulle piste di Madonna di Campiglio, il 13 dicembre sui monti in provincia di Brescia sulle piste del Maniva. Cambiano le montagne, ma la scena si ripete e il protagonista è lo stesso: l’imprenditore bresciano Bortolo Giorgio Oliva, 66 anni, atterrato con il suo elicottero sulla neve senza averne l’autorizzazione. L’elicottero è sceso direttamente in piena area sciabile. Oliva lo ha “parcheggiato” a bordo pista, ha indossato sci e scarponi e si è concesso una discesa, prima di essere raggiunto e identificato dai carabinieri intervenuti sul posto. Ilfattoquotidiano.it

