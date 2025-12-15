La Pallacanestro Brescia ottiene una vittoria importante nel derby contro Varese, con un punteggio di 102-94 al PalaLeonessa. Con il sesto successo consecutivo, la squadra mantiene la vetta della classifica (10-1) e si qualifica per le Final Eight di Coppa Italia di febbraio, consolidando la propria posizione nella stagione.

© Ilgiorno.it - Brescia, gioia da derby. Vittoria e Final Eight

La Pallacanestro Brescia batte Varese 102-94 al PalaLeonessa, centra il sesto successo consecutivo e resta in vetta (10-1), diventando la prima qualificata alle Final Eight di Coppa Italia di febbraio. Gara che sembrava in controllo sul 45-28 dopo quindici minuti, poi rimessa in discussione dalla rimonta biancorossa fino al 50-47 all’intervallo: un passo pesante per un gruppo che non si pone limite. Brescia vince perché, anche quando l’inerzia cambia, non perde identità: corre in avvio e trova punti in transizione, con Della Valle a leggere e servire Ivanovic e Ndour, mentre Bilan porta fisicità in area. Ilgiorno.it

01/06/2023 Brescia-Cosenza fuori dallo stadio dopo la partita che manda in C le Rondinelle

Brescia, gioia da derby. Vittoria e Final Eight - 94 al PalaLeonessa, centra il sesto successo consecutivo e resta in vetta (10- ilgiorno.it