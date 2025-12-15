Bremer torna leader | la Juve ritrova equilibrio e libera Koopmeiners

La Juventus torna in vetta grazie alla vittoria a Bologna, che rafforza la classifica e ristabilisce l'equilibrio nel team. Con Bremer leader e Koopmeiners libero di esprimersi al meglio, i bianconeri consolidano la posizione in zona europea, sognando obiettivi più ambiziosi. Una prestazione importante per la squadra di Allegri, che guarda con fiducia alle prossime sfide.

La vittoria di Bologna ha consegnato alla Juventus tre punti fondamentali per classifica e fiducia, riportando i bianconeri al quinto posto con 26 punti, a una sola lunghezza dalla Roma quarta. Ma il successo del Dall’Ara non racconta solo una serata positiva sul piano del risultato. Per Luciano Spalletti, infatti, la trasferta emiliana ha lasciato in eredità un segnale ancora più incoraggiante: il ritorno in campo di Gleison Bremer. Un rientro che può incidere profondamente sul presente e sul futuro tattico della Juventus. Bremer di nuovo in campo dopo due mesi e mezzo. Il momento chiave arriva al 76’, quando Spalletti richiama in panchina Koopmeiners e manda in campo Bremer. Stilejuventus.com

