Bremer torna leader | la Juve ritrova equilibrio e libera Koopmeiners
La Juventus torna in vetta grazie alla vittoria a Bologna, che rafforza la classifica e ristabilisce l'equilibrio nel team. Con Bremer leader e Koopmeiners libero di esprimersi al meglio, i bianconeri consolidano la posizione in zona europea, sognando obiettivi più ambiziosi. Una prestazione importante per la squadra di Allegri, che guarda con fiducia alle prossime sfide.
La vittoria di Bologna ha consegnato alla Juventus tre punti fondamentali per classifica e fiducia, riportando i bianconeri al quinto posto con 26 punti, a una sola lunghezza dalla Roma quarta. Ma il successo del Dall’Ara non racconta solo una serata positiva sul piano del risultato. Per Luciano Spalletti, infatti, la trasferta emiliana ha lasciato in eredità un segnale ancora più incoraggiante: il ritorno in campo di Gleison Bremer. Un rientro che può incidere profondamente sul presente e sul futuro tattico della Juventus. Bremer di nuovo in campo dopo due mesi e mezzo. Il momento chiave arriva al 76’, quando Spalletti richiama in panchina Koopmeiners e manda in campo Bremer. Stilejuventus.com
Gleison Bremer 2024 - Defensive Skills, Tackles & Goals | HD
Juventus, difesa a quattro possibile: Bremer guida, Cabal cresce - La Juventus ritrova Bremer, valorizza Cabal e cresce con Kelly: numeri e uomini spiegano perché il passaggio alla difesa a 4 è possibile. europacalcio.it
Bologna-Juve: decide Cabal, con la mano di Spalletti ? Torna Bremer | OneFootball - Che schema su calcio d'angolo per la Juventus, che riesce a far saltare le marcature del Bologna e trova il gol con l'incornata con Cabal al 65'. onefootball.com
Con Bremer recuperato, #Koopmeiners potrebbe tornare a centrocampo garantendo nuove soluzioni alla Juventus x.com
La Juventus vince al Dall'Ara grazie al gol di Cabal e sale al quinto posto in classifica. Torna in campo Bremer - facebook.com facebook