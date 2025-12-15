Bremer Juventus come è andato il ritorno in campo del brasiliano? Tutti i numeri della sua sfida al Dall’Ara contro il Bologna

Il ritorno in campo di Bremer con la Juventus contro il Bologna al Dall’Ara ha attirato l’attenzione degli appassionati. Analizziamo i numeri e le prestazioni del difensore brasiliano, evidenziando il suo impatto nelle fasi finali della partita e il progresso nel suo percorso di recupero. Ecco i dati che testimoniano la sua evoluzione e il contributo alla squadra.

© Juventusnews24.com - Bremer Juventus, come è andato il ritorno in campo del brasiliano? Tutti i numeri della sua sfida al Dall'Ara contro il Bologna Bremer Juventus, l'analisi dell'impatto difensivo nei minuti finali contro il Bologna e i dati che certificano il recupero del brasiliano. La vittoria di Bologna lascia in eredità a Luciano Spalletti una notizia attesa da tempo: il ritorno in campo di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ha rimesso piede sul terreno di gioco al minuto 76, subentrando a Teun Koopmeiners in un momento delicatissimo del match, con la squadra chiamata a difendere con le unghie il vantaggio appena acquisito. Nonostante il minutaggio ridotto, l'impatto è stato immediato e concreto, dimostrando che la ruggine è ormai alle spalle.

