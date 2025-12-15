Bremer esulta dopo il rientro in campo | il messaggio che gasa i tifosi dopo Bologna Juve Cosa ha scritto – FOTO

Bremer torna in campo con entusiasmo e un messaggio che ha fatto sognare i tifosi della Juventus. Dopo l'assenza, il difensore ha condiviso parole di fiducia e determinazione, rafforzando il legame con la curva. Ecco cosa ha scritto il giocatore, un segnale di rinascita per la Juventus e i suoi sostenitori.

© Juventusnews24.com - Bremer esulta dopo il rientro in campo: il messaggio che gasa i tifosi dopo Bologna Juve. Cosa ha scritto – FOTO Bremer, difensore della Juve, ha scritto questo messaggio dopo il rientro in campo contro il Bologna. Le sue parole – FOTO. La notte del “Renato Dall’Ara” non ha consegnato agli archivi solo le statistiche del match tra Bologna e Juventus, ma ha segnato un momento cruciale per la stagione bianconera: il ritorno in campo di Gleison Bremer. Il difensore centrale brasiliano ha rimesso piede sul terreno di gioco dopo un periodo di stop, riprendendo il suo posto al centro della battaglia. La sua presenza rappresenta la notizia più lieta per Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ritrova finalmente il suo leader fisico e carismatico, l’uomo capace di guidare il reparto con autorità. Juventusnews24.com Monstrous save by Bremer ?????? Riecco Bremer: la partita del brasiliano al Dall'Ara dopo 75 giorni di stop - 0 grazie alla rete di Juan Cabal nel secondo tempo, non è l'unica buona notizia per la Juventus di ... tuttojuve.com

Bremer, che tegola per la Juve: c’è la data del rientro - Gleison Bremer è ancora ai box e i tempi di recupero si allungano ancora. diregiovani.it

Corto muso Juventus e faccia scioccata di Luciano da Certaldo perchè al Dall’Ara l’ha decisa un colpo di testa di Cabal. Grazie ad un gioiello di Yildiz. Con il rosso ad Heggem. In più il rientro di Bremer. Lucianone batte Italiano. #BolognaJuventus #Spalletti - facebook.com facebook

"Steven Bremer" - Results on X | Live Posts & Updates x.com