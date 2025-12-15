Boxe la livornese Irene Cipriani conquista il secondo posto ai campionati italiani
Irene Cipriani, giovane atleta livornese nata nel 2000, si è distinta ai campionati italiani di boxe tenutisi a Trieste. Nella categoria 75 kg, ha conquistato il secondo posto, dimostrando talento e determinazione in una competizione di alto livello. Un risultato che conferma il suo talento e il suo impegno nel mondo della boxe.
Irene Cipriani, livornese classe 2000, ha ottenuto il secondo posto ai campionati italiani di boxe, che si sono svolti il 13 e 14 dicembre al Palachiarbola di Trieste, nella categoria 75 kg. La giovane, già campionessa europea e mondiale di kick boxing, si è resa protagonista di un ottimo. Livornotoday.it
