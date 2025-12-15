Boxe la livornese Irene Cipriani conquista il secondo posto ai campionati italiani

Irene Cipriani, giovane atleta livornese nata nel 2000, si è distinta ai campionati italiani di boxe tenutisi a Trieste. Nella categoria 75 kg, ha conquistato il secondo posto, dimostrando talento e determinazione in una competizione di alto livello. Un risultato che conferma il suo talento e il suo impegno nel mondo della boxe.

© Livornotoday.it - Boxe, la livornese Irene Cipriani conquista il secondo posto ai campionati italiani Irene Cipriani, livornese classe 2000, ha ottenuto il secondo posto ai campionati italiani di boxe, che si sono svolti il 13 e 14 dicembre al Palachiarbola di Trieste, nella categoria 75 kg. La giovane, già campionessa europea e mondiale di kick boxing, si è resa protagonista di un ottimo. Livornotoday.it Interegionali Livorno Gabriele full contact 2°raund Leonica Boxing Club ASD. . Piccoli pugili. Grandi valori. criterium giovanile di Livorno è stato molto più di una gara. Lo sport educa, unisce e forma i bambini di oggi e gli uomini di domani. LEONICA BOXING CLUB #boxe #giovani #gioco #fpi #talento #le - facebook.com facebook