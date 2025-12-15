© Universalmovies.it - Box Office ITALIA | Zootropolis 2 domina anche il weekend 11-14 dicembre

Il sequel Disney “ Zootropolis 2 ” procede spedito verso nuove vette anche nel Box Office ITALIA: ecco cosa è successo nel weekend 11-14 dicembre. Il Box Office ITALIA del weekend italiano da poco passato ha profuso un incasso complessivo di 6.11 milioni di euro, -42.6% rispetto al precedente, ma assolutamente in linea con lo stesso weekend del 2024 (-3%). Chiaramente si è trattato di un weekend che possiamo considerare di assoluto passaggio, visto che è oramai prossimo l’esordio in sala di Avatar: Fuoco e Cenere che, senza fare troppi calcoli, dovrebbe offrire numeri ben più alti. (Fonte: CineGuru ). Universalmovies.it

Zootropolis 2 | L'ho Preso! | Clip dal Film

