Bovino e la valle del Cervaro | tra storia natura e tradizioni

Scopri Bovino e la Valle del Cervaro, un affascinante angolo dei Monti Dauni ricco di storia, natura e tradizioni. Domenica 21 dicembre alle 09.00, un viaggio tra borghi medievali, antiche vie e paesaggi incantati per immergersi nelle radici di questa terra straordinaria.

© Baritoday.it - Bovino e la valle del Cervaro: tra storia, natura e tradizioni Domenica 21 dicembre– ore 09.00Bovino e la Valle del Cervaro: tra storia, natura e tradizioniUn viaggio nel cuore dei Monti Dauni, tra antiche vie di comunicazione, borghi medievali e paesaggi senza tempo.Partiremo dalla suggestiva Valle del Cervaro, lungo la storica Strada Regia delle Puglie. Baritoday.it Brigantaggio a Bovino Dermatite bovina, in Valle d'Aosta vaccino a 38 mila animali - Contro il pericolo di diffusione dalla Francia della dermatite nodulare contagiosa, la Regione Valle d'Aosta ha in programma di vaccinare, entro 60 giorni, l'intera popolazione bovina regionale, oltre ... ansa.it Valle del Cervaro, nuovo asfalto sulla statale 90: Anas e Rfi in campo - Il sindaco di Savignano Irpino: "La sinergia tra enti dà sempre buoni frutti" Viabilità nella Valle del Cervaro Savignano Irpino. msn.com Cari amici, vi ricordiamo gli appuntamenti di DOMENICA 14 DICEMBRE: - Ore 09.00 Bovino e la Valle del Cervaro: tra storia, natura e tradizioni accompagnati da Nico visiteremo questo splendido gioiello dei Monti Dauni tra natura e medioevo. - Ore 09.45 “Pu - facebook.com facebook