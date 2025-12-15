Bottigliate in testa ai lavoratori durante il presidio il sindacato scende in piazza

bottigliate in testa ai lavoratori durante il presidio il sindacato scende in piazza

© Lanazione.it - “Bottigliate in testa ai lavoratori durante il presidio”, il sindacato scende in piazza

Prato, 15 dicembre 2025 – Nuova aggressione a un presidio dei Sudd Cobas impegnati negli ultimi giorni in particolare nella battaglia per i diritti dei lavoratori nei ristoranti. Il sindacato ha denunciato che il presidio in via Galcianese di fronte al ristorante “Scintilla” è stato preso di mira da alcune persone e che “alcuni compagni sono stati aggrediti con bottigliate in testa” nella tarda serata di ieri. Lo sciopero fuori dal pronto moda: "Contratti regolari per due operai. In pochi giorni altri tre accordi" Oggi, 15 dicembre, alle 18 i Sudd Cobas organizzano una manifestazione di protesta. Lanazione.it

