Una lunga storia di violenze e soprusi che ha durato quindici anni, culminata con una denuncia da parte della vittima. L'uomo, di 54 anni, è stato ora sottoposto a un divieto di avvicinamento dopo aver commesso numerosi reati, tra cui botte, insulti e comportamenti aggressivi nei confronti della moglie.

© Lanazione.it - Botte, morsi e violenze contro la moglie: 15 anni da incubo, poi lei denuncia. Ora il 54enne ha il divieto di avvicinamento

Pisa, 15 dicembre 2025 – Schiaffi e morsi, offese razziste, violenze fisiche, verbali e psicologiche. È il calvario che una donna di origini marocchine, sposata con un italiano, ha dovuto subire per 15 anni. Ha reso la vita della moglie un inferno e alla fine, dopo la denuncia della donna, un uomo di 54 anni è stato allontanato dalla casa familiare con conseguente divieto di avvicinamento alla persona offesa su disposizione del gip del tribunale di Pisa, al termine di un'indagine condotta dalla squadra mobile pisana per il reato di maltrattamenti in famiglia. La coppia è sposata da circa 20 anni, ma dal 2010, come ha riferito la donna agli inquirenti, la convivenza era diventata intollerabile a causa del comportamento sempre più aggressivo dell'uomo. Lanazione.it

Botte, morsi e violenza sessuale di gruppo in un motel: 3 arrestati

Botte, morsi e insulti razziali alla moglie straniera - PROVINCIA DI PISA: La donna ha denunciato 15 anni di violenze e maltrattamenti subiti dal marito. toscanamedianews.it