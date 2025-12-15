Boscoreale Nemus Regalis celebra il dialogo tra uomo e natura con la Schola Naturalis

Dalla scienza all'arte, dalla tecnologia all'umanesimo: nasce SCHOLA NATURALIS, un'iniziativa che affonda le radici nel territorio vesuviano, un contesto ricco di risorse, fascino, mistero e poesia, e che mira a trasformare questa ricchezza in un percorso culturale riconoscibile e condiviso. Si tratta del primo progetto nato dal protocollo d'intesa firmato dal sindaco di Boscoreale, Pasquale Di Lauro, e l'Istituto per la Diffusione delle Scienze Naturali (IDSN), guidato da Claudio Rodolfo Salerno. La prima tappa di questo cammino sarà inaugurata lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 18:30, nella sala Giunta del Comune di Boscoreale, con la mostra diffusa "Le Stazioni del Mito", allestita nel chiostro del Municipio (Piazza Pace, 1).