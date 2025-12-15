Borse di studio in ritardo studentesse si incatenano per protesta | Insostenibile per i giovani 

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di studentesse si è incatenato davanti alla sede dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario (Adisu) a Bari, protestando contro il ritardo delle borse di studio. La loro azione mira a evidenziare la difficile situazione dei giovani in attesa di sostegni economici fondamentali per il loro percorso accademico.

Immagine generica

Un gruppo di studentesse si è incatenato davanti alla sede dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario (Adisu) a Bari. Un gesto di protesta, portato avanti da membri del gruppo «Cambiare Rotta», contro «il grave ritardo nell’erogazione delle borse di studio ». Secondo le giovani, nei giorni scorsi l’Agenzia avrebbe comunicato ufficialmente a tutti gli studenti idonei che non potranno ricevere la borsa «entro il termine del 31 dicembre» e che la ricompensa per il loro lavoro universitario arriverà probabilmente « nei primi mesi del 2026 ».  I ritardi della Regione e le difficoltà degli studenti. Open.online

Campania, tra anni di ritardo dalla Regione per le borse di studio: Basta vado a studiare lontano d

Video Campania, tra anni di ritardo dalla Regione per le borse di studio: Basta vado a studiare lontano d

borse studio ritardo studentesseGli universitari si incatenano, 'borse di studio in ritardo' - Un gruppo di studentesse del gruppo 'Cambiare Rotta su Bari' si è incatenato questa mattina davanti alla sede barese dell'Adisu, l'Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia ... ansa.it

borse studio ritardo studentesseBorse di studio in ritardo, studentesse si incatenano per protesta: «Insostenibile per i giovani» - Una data giudicata inaccettabile da alcune giovani di Cambiare Rotta Bari ... open.online