Borse di studio in ritardo studentesse si incatenano per protesta | Insostenibile per i giovani 

Un gruppo di studentesse si è incatenato davanti alla sede dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario (Adisu) a Bari. Un gesto di protesta, portato avanti da membri del gruppo «Cambiare Rotta», contro «il grave ritardo nell’erogazione delle borse di studio ». Secondo le giovani, nei giorni scorsi l’Agenzia avrebbe comunicato ufficialmente a tutti gli studenti idonei che non potranno ricevere la borsa «entro il termine del 31 dicembre» e che la ricompensa per il loro lavoro universitario arriverà probabilmente « nei primi mesi del 2026 ». I ritardi della Regione e le difficoltà degli studenti. Open.online

