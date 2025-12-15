Boom Legacoop Bologna | 14 miliardi di produzione lavoro stabile per l’87% e sostenibilità

Il Report 2025 di Legacoop Bologna evidenzia un settore in crescita, con una produzione di 14 miliardi di euro e un lavoro stabile per l’87%. La solidità patrimoniale e l’impegno per la sostenibilità rafforzano il ruolo delle cooperative bolognesi nell’economia locale, confermando il loro impatto sociale e la capacità di contribuire allo sviluppo sostenibile della regione.

© Bolognatoday.it - Boom Legacoop Bologna: 14 miliardi di produzione, lavoro stabile per l’87% e sostenibilità Crescita economica, solidità patrimoniale e forte impatto sociale si confermano elementi centrali nell’ecosistema delle cooperative bolognesi secondo il Report 2025 dell’Agenda Cooperativa per lo Sviluppo Sostenibile di Legacoop Bologna. Il sistema imprenditoriale analizzato da Legacoop mostra. Bolognatoday.it Legacoop, la rabbia dei lavoratori dopo Mafia Capitale Boom di prenotazioni nelle agenzie viaggi per le feste, voli più cari anche del 40% "C’è chi salta il Capodanno e parte dubito dopo, il risparmio è superiore alla metà" . - facebook.com facebook