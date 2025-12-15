Bonus edilizi 2026 | arriva la proposta di incentivi duraturi stabili e di almeno il 50 per cento

Nel 2026, sono previste nuove proposte di incentivi fiscali per il settore edilizio, con l’obiettivo di garantire bonus duraturi e stabili. La proposta prevede incentivi di almeno il 50% per sostenere interventi di riqualificazione e miglioramento degli edifici, contribuendo alla crescita sostenibile e alla stabilità del settore nel lungo termine.

Bonus edilizi duraturi, stabili e di almeno il 50 per cento di incentivo fiscale a partire dall'anno 2026. È questa la proposta della Confederazione nazionale dell'artigianato e della Piccola e media impresa (Cna) in un momento di grande incertezza sul futuro delle agevolazioni relative agli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici. La proposta arriva a margine di un'indagine commissionata da Cna a Nomisma nella quale si conclude che, senza gli incentivi, le capacità e le intenzioni di investimento delle famiglie sono molto al ribasso rispetto a un mercato che si muove all'interno di un quadro coordinato di agevolazioni, soprattutto per quanto concerne l'efficientamento energetico e gli obiettivi da raggiungere in sinergia con la direttiva Case green.

