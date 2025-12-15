Bondi Beach inasprire leggi su armi

A seguito dell'attacco avvenuto a Bondi Beach, il primo ministro australiano Albanese ha annunciato l'intenzione di rafforzare le normative sulla vendita e il possesso di armi, cercando di garantire maggiore sicurezza pubblica e prevenire simili incidenti in futuro.

7.40 All'indomani dell'attacco a Bondi Beach, il premier australiano Albanese ha proposto di inasprire le ll' acquisto e detenzione di armi. "Nel tempo le persone possono radicalizzarsi -ha detto- le licenze non dovrebbero essere a tempo indeterminato". Tra le possibili restrizioni, una limitazione del numero di armi detenibili. Ieri padre e figlio hanno sparato sulla spiaggia,dove si celebrava la festività ebraica di Hannukah:hanno fatto 15 morti prima di essere neutralizzati:la polizia ha ucciso padre e ferito figlio. Servizitelevideo.rai.it

