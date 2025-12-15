Bondi Beach atroce verità sulle vittime | Anche lei povera piccola

La strage di Bondi Beach, avvenuta a Sydney, si è rivelata fin da subito un massacro senza confini di età, storie e provenienze. Le vittime accertate sono almeno 15, con un bilancio che va dai 10 agli 87 anni, e un dolore che attraversa intere comunità. Tra loro anche una bambina di dieci anni, deceduta in ospedale dopo essere stata colpita durante l’attacco armato condotto dal 24enne Naveed Akram e dal padre Sajid, cinquantenne. Un’azione definita dagli inquirenti come terroristica, che ha lasciato dietro di sé decine di feriti e famiglie distrutte. Leggi anche: Bondi Beach, Albanese: “Faremo di tutto per sradicare la piaga dell’antisemitismo” Le vite spezzate durante Hanukkah. Thesocialpost.it