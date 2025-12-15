Bondi Beach Albanese | Faremo di tutto per sradicare la piaga dell’antisemitismo

Dopo l’attacco a Bondi Beach, il primo ministro australiano Anthony Albanese ha espresso il suo impegno nel combattere l’antisemitismo, sottolineando la necessità di unità nazionale. L’evento, descritto come un “atto di male puro”, ha scosso l’intera comunità, spingendo le autorità a prendere misure decise contro ogni forma di odio e discriminazione.

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha lanciato un forte appello all’unità nazionale dopo la strage di Bondi Beach, definita un “ atto di male puro ”. In conferenza stampa, Albanese ha ribadito l’impegno del governo a combattere con determinazione ogni forma di antisemitismo, che ha definito “una piaga da estirpare insieme”. L’appello all’unità nazionale. “ Faremo di tutto per estirpare l’antisemitismo. È una piaga e noi la sradicheremo insieme ”, ha dichiarato Albanese, sottolineando come l’intero Paese debba stringersi attorno alla comunità ebraica in un momento di particolare dolore. Thesocialpost.it

