Bonamorone 63 richieste per le sepolture in asta pubblica

Nel cimitero comunale di Bonamorone, è stato avviato un bando di asta pubblica per la concessione di sepolture, pubblicato il 24 novembre 2025. L’assessore agli Impianti cimiteriali, Alessandro Sollano, ha comunicato che sono state protocollate 63 richieste di partecipazione.

L’assessore agli Impianti cimiteriali Alessandro Sollano informa che, in relazione al bando di asta pubblica per la concessione di sepolture nel cimitero comunale di Bonamorone, pubblicato il 24 novembre 2025, sono state protocollate 63 richieste.Come previsto dal bando, quindi, l’asta si terrà. Agrigentonotizie.it

